Non solo l'erede di Osimhen: puntato un altro bomber come vice, ma dipende da un addio

Romelu Lukaku è il principale obiettivo del Napoli per il dopo Osimhen. Ma quest'estate il club azzurro potrebbe salutare anche Giovanni Simeone e in tal caso si fionderebbe su Lorenzo Lucca, tra i migliori bomber italiani dell'ultimo campionato, appena riscattato dall'Udinese. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La società partenopea ha sempre in testa Lukaku per l’attacco. Per assicurarsi il belga, il Napoli dovrebbe versare una clausola di 44 milioni di euro o quanto meno accordarsi su una cifra: il club londinese non intende darlo nuovamente in prestito. Se dovesse partire anche Giovanni Simeone, la squadra partenopea ha individuato in Lorenzo Lucca (23) il suo sostituto. Sul calciatore, però, si è fiondata anche la Fiorentina".