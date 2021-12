Non solo l'influenza: Fabiàn ancora alle prese con infiammazione complessa

Non solo Piotr Zielinski a rischio per la sfida di San Siro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, c'è un altro elemento fondamentale che quasi certamente salterà il big match con la squadra di Pioli.

"La sua assenza si sommerebbe a quella di un altro centrocampista votato alla fase offensiva come Fabian Ruiz. Lo spagnolo è alle prese con una infiammazione complessa che proietta il suo ritorno a gennaio dopo essersi fermato il primo dicembre, nella trasferta contro il Sassuolo. Ieri, Fabian Ruiz non si è allenato per sintomi influenzali.