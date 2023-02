Non solo la forma: ecco perché Spalletti sta preferendo Lozano a Politano

Nelle ultime quattro partite Luciano Spalletti ha sistematicamente preferito Hirving Lozano a Matteo Politano. Come mai?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle ultime quattro partite Luciano Spalletti ha sistematicamente preferito Hirving Lozano a Matteo Politano. Come mai? Lo spiega La Repubblica: "Giusto l’impiego di Lozano, che nel tempo finisce per escludere dalle formazioni iniziali Politano. Un motivo c’è. Non solo la migliore forma ma la sua propensione agli scatti in verticale, per conquistare profondità".