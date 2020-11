Non solo lo stadio: altre due iniziative in ricordo di Diego per la città di Napoli

Non solo lo stadio a lui dedicato: altre saranno le iniziative per Diego. L’assessore Alessandra Clemente ha posto un tema: "Perché non lavorare ad un monumento per Maradona e al recupero del centro Paradiso di Soccavo?", le parole riportate dal Corriere del Mezzogiorno. Si sta lavorando a un progetto ampio che possa essere un attrattore mondiale nel settore del turismo sportivo insieme al “Maradona Stadium” che sarà il futuro stadio del Napoli.