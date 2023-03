Non solo Lobotka: ad un passo un altro rinnovo di contratto

Gli affari fatti in casa per il Napoli con gli ultimi aggiornamenti

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli affari fatti in casa per il Napoli con gli ultimi aggiornamenti: dopo Lobotka, la firma più vicina è quella di Juan Jesus, tecnicamente svincolato ma ormai a un passo dalla chiusura dell'accordo con il club azzurro. Sì, il Napoli ha puntato e continuerà a puntare su di lui: del resto è un difensore di 31 anni di spessore e carattere, ha sempre garantito prestazioni di ottimo livello e in più è mancino. E italiano: cittadinanza acquisita. Lo scrive il Corriere dello Sport.