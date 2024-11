Non solo Lukaku: un altro ex Roma può partire titolare domenica?

Come ricorda il Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha saltato l’ultima del Belgio con Israele ma che domenica sarà regolarmente al centro dell’attacco contro la Roma. La sua ex: ha trascorso proprio nella Capitale l’ultima stagione, esattamente come Spinazzola. Un altro candidato a cominciare dall’inizio la partita che segnerà il ritorno in Serie A e al Maradona di Claudio Ranieri, allenatore azzurro dall’estate 1991 al novembre 1992.