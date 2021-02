Non solo Mertens, pronti a rientrare altri tre azzurri: i tempi di recupero

Il peggio, per gli infortuni, sembra essere alle spalle. Mertens è tornato, gli altri presto saranno in gruppo. Prova a fare una previsione l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Demme potrebbe rivedersi contro il Benevento, poi sarà la volta di Petagna e Manolas nel giro di qualche giorno. Ci vorrà più tempo per Lozano. Per il messicano, almeno altre due settimane di stop dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus.