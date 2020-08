Non solo Milik o Jimenez, la Juve scalda un nuovo obiettivo in caso di rinuncia al polacco

Alvaro Morata affianca Raul Jimenez e Arek Milik come obiettivo della Juventus per l'attacco che verrà: i bianconeri dovranno sostituire Higuain, in procinto di andarsene con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del suo contratto, e il ritorno dell'iberico, altro ex compagno di Pirlo, è una delle possibilità. Al momento tuttavia sembra essere il messicano il favorito: proseguono i contatti tra le parti per vestire il numero 9 del Wolverhampton di bianconero, che resta il preferito come spalla di CR7 secondo quanto rivela Tuttosport.