Non solo sold out con l'Inter: vola la prevendita per il Barcellona

Sono già terminati i biglietti a disposizione per Napoli-Inter al ‘Maradona’. L’impianto partenopeo, si legge sul Corriere dello Sport, sarà sold out per il big match di sabato alle ore 18. Un tutto esaurito che vedrà però appena 25mila spettatori viste le limitazioni ancora in essere per il contenimento della pandemia e che vuole una capienza massima degli stadi pari al 50% del totale.

In prospettiva Europa League vola anche la prevendita del match di ritorno contro il Barcellona in programma il 24 febbraio. Non c’è più posto nella Posillipo e nell’anello superiore della Curva B. Pochi invece i tagliandi ancora disponibili sia nella Curva A che nella Nitida.