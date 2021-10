Notte da record per il Franchi: per Fiorentina-Napoli sarà tutto esaurito

Come spiega questa mattina il Corriere dello Sport, Firenze sogna l’impresa contro il Napoli. E così si sta avvicinando verso il record stagionale di spettatori all’Artemio Franchi con la voglia di essere sugli spalti oggi pomeriggio per cercare di battere la capolista. Diversi settori dello stadio sono esauriti da tempo così come lo spicchio degli ospiti che conta 450 posti. Rimane ancora qualche biglietto in Maratona e in curva Ferrovia e ieri sera erano stati superati i 15mila tagliandi venduti e la cifra complessiva di 16mila spettatori, raggiunta contro l’Inter nell’ultima gara interna, dovrebbe essere superata. In molti adesso rimpiangono anche la tempistica con cui è arrivata in calendario la partita contro il Napoli, una sfida di alto livello che avrebbe meritato un pubblico più numeroso: se la capienza possibile fosse già del 75% sarebbe riuscita a soddisfare molta più richiesta dell’attuale 50%.