Novità per Ngonge: giocherà in una nuova posizione contro il Palermo

Occasione dal primo minuto per David Neres e Cyril Ngonge contro il Palermo in Coppa Italia. Sugli esterni d'attacco di Antonio Conte scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Cyril Ngonge e David Neres saranno due dei dieci volti nuovi rispetto alla gara di Torino, che stasera scenderanno in campo contro il Palermo in Coppa Italia. Entrambi, per caratteristiche tecniche, prediligono giocare sulla fascia destra per poi accentrarsi. L'allenatore Antonio Conte avrebbe deciso di mettere stavolta Ngonge sul versante sinistro con Neres sul versante opposto".