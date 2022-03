Numeri impressionanti per Osimhen: segna a raffica ma è quello che ha giocato meno tra i bomber di A

Victor Osimhen ha realizzato quattro gol in 6 giorni nelle ultime due sfide contro Verona e Udinese, è salito al nono posto della classifica bomber

Victor Osimhen ha realizzato quattro gol in 6 giorni nelle ultime due sfide contro Verona e Udinese, è salito al nono posto della classifica bomber, con 11 reti e senza aver calciato nemmeno un rigore. L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea il grande impatto dell'attaccante nigeriano, che a diferenza di molti suoi colleghi attaccanti non è il rigorista in casa Napoli.

"In pratica gli stessi di Lautaro Martinez (14 ma con 3 penalty) e meglio di Berardi (14 con 6 rigori). C'è da aggiungere che tra i 10 bomber della graduatoria in serie A, il nigeriano è quello che ha giocato il minor numero di partite (20) rispetto a tutti gli altri.