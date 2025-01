Numeri pazzeschi in trasferta e rispetto allo scorso anno: i dati

Napoli grandi numeri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta i grandi numeri della squadra di Antonio Conte: "Napoli che con l’undicesimo clean sheet del Franchi ha mantenuto la porta inviolata in 6 delle prime 10 trasferte stagionali per la prima volta dal 1988-89. Era Maradona, 36 anni fa. Napoli che ha vinto le ultime 4 partite e anche le ultime 4 trasferte. Napoli che a parità di giornate ha 16 punti in più di una stagione fa, quella dello scudetto sul petto: una cavalcata trionfale.

Per la cronaca: è una squadra completa, intercambiabile, in grado di sopperire all’assenza di Kvara e Politano come a Firenze rispolverando Spinazzola, fuori dall’inizio da dieci partite prima di sabato; che senza Buongiorno, rilanciando Juan Jesus, ne ha vinte tre in serie; che senza Kvara, fuori a Firenze e a Udine e in panchina dall’inizio con il Genoa, ha sempre vinto".