Nuova ipotesi: se non arriva l'ok si riparte a settembre ma dalla stagione in corso, spunta la data

Il calcio italiano ha talmente tanta intenzione di concludere il campionato che dall'ultimo confronto, in attesa dei prossimi, è spuntata un'altra ipotesi, l'ennesima: ricominciare il 12 settembre, dunque a fine estate, attraversando i mesi di luglio e agosto senza rischiare per la salute di calciatori e altri addetti ai lavori. L'indiscrezione è su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Per il quotidiano, si potrebbe riprendere dalla Coppa Italia o dai recuperi di campionato. La tempistica? Fine maggio. Ma se slitta tutto, si ripartirebbe comunque da questa stagione. A settembre, appunto.