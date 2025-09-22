Nuovo avvicendamento tra i pali? Il Mattino: "Col Pisa tocca a Meret"

Alex Meret torna tra i pali da titolare? Questo, secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, l'orientamento di Antonio Conte per Napoli-Pisa. L’allenatore sembra avere ormai le idee chiare: la formazione che scenderà in campo al “Maradona” sarà quella dei titolarissimi, con un solo cambio rispetto al solito. In mediana infatti ci sarà spazio per Gilmour al posto di Lobotka, mentre per il resto non sono previsti stravolgimenti.

Il tecnico non intende ricorrere al turnover nonostante Elmas, Lucca e Jesus scalpitino dalla panchina. Tra i pali torna Meret, favorito ancora una volta su Milinković-Savić. Se Conte dovesse confermare il 4-4-2, il messaggio sarebbe chiaro: il mercato estivo può attendere, così come il 4-3-3 con le ali Neres e Lang pronte a subentrare a gara in corso.