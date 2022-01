Nuovo protocollo. Gazzetta: "C'è l'ok del Cts, circolare in arrivo con le novità"

Il Cts ha ieri dato l’ok al protocollo per gli sport di squadra sulla base dell’accordo registrato in conferenza Stato-Regioni. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il nuovo protocollo dovrebbe essere operativo dalla prossima settimana. Le novità: blocco squadra nel caso si superi la soglia del 35% di atleti/calciatori positivi. Il nuovo protocollo prevede inoltre per la sorveglianza l’utilizzo dei tamponi antigenici e/o molecolari nel rispetto dei criteri già fissati sempre dal ministero della Salute. I contatti definiti ad alto rischio saranno sottoposti a test antigenici ogni giorno per almeno 5 giorni di fila, con obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva.