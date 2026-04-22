Occhi su Atta, Gazzetta: "Il Napoli ne parlerà con l'Udinese"

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"I club si parleranno e Atta finirà al centro delle chiacchierate"

Arthur Atta è uno dei nomi sul taccuino del Napoli, alla ricerca di 'Qualcuno che abbia corsa e piedi buoni, capacità di inserimento senza palla e di dribbling in mezzo al campo'. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista: "Indizi che portano ad Arthur Atta dell’Udinese, 23 anni, tre gol e quattro assist in questo campionato, 189 centimetri di talento e personalità. L’Udinese lo valuta intorno ai 20 milioni e dal Napoli già dovrà ricevere in estate un assegno da 26 milioni per il riscatto obbligatorio di Lucca.

I club si parleranno e Atta finirà al centro delle chiacchierate, mentre gli osservatori azzurri sono già stati pizzicati a seguire da vicino il francese. Che può giocare da mezzala o da trequartista, volendo pure da esterno. Atta, dalla sua, ha età e personalità. E l’ambizione di voler vivere da protagonista le notti di Champions. Giovane e di talento, come il Napoli che verrà".