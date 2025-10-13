Ode al Man United di Carratelli: "Hanno ignorato Hojlund acquistando 3 attaccanti"

L'attaccante Rasmsu Hojlund, così come il centrocampista Scott McTominay, è stato uno dei più grandi regali che il Manchester United potesse fare al Napoli sul calciomercato. Una circostanza che viene analizzata, con la solita meravigliosa ironia, da Mimmo Carratelli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Ode alle difficoltà di Rasmus Hojlund a Manchester, fra allenatori che vanno e allenatori che vengono, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy e Ruben Amorin, in un clima di follia del club di proprietà della miliardaria famiglia americana Glazer e di sir Jim Ratcliffe, azienda chimica britannica con patrimonio di 22,9 miliardi di dollari, che spendono e spandono e ignorano Rasmus Hojlund perché in un sol colpo acquistano tre nuovi attaccanti, lo sloveno Benjamin Sesko dal Lipsia per 85 milioni, il camerunese Bryan Mbeumo dal Brentford per 75 milioni e il brasiliano Matheus Cunha dal Wolverhampton per 74 milioni".