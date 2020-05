Oggi i risultati del secondo tampone: ieri s'è intasato il laboratorio dell'Università

Rimandato a domani il ritorno a Castel Volturno. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma su Tuttosport, i calciatori erano pronti, ma ieri sera è arrivata la comunicazione del club: le macchine per sviluppare i tamponi in dotazione al laboratorio dell'Università degli studi di Napoli si sono intasate e non hanno potuto fornire in tempo l'esito del secondo test fatto nel giro di tre giorni. Tutti i risultati arriveranno questa mattina e solo in quel momento si capirà se tutti potranno prendere parte alle sedute individuali.