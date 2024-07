Oggi il raduno, quanti assenti: da Meret a Olivera, l'elenco di chi non ci sarà

vedi letture

L’appuntamento è per questa mattina al Training Center di Castel Volturno. Comincia la nuova stagione del Napoli

L’appuntamento è per questa mattina al Training Center di Castel Volturno. Comincia la nuova stagione del Napoli con il raduno previsto oggi e domani prima della partenza di giovedì per il ritiro di Dimaro Folgarida.

La rosa sarà ovviamente incompleta, mancheranno i reduci dagli Europei e Olivera, ancora impegnato in Coppa America. Si vedranno direttamente per il ritiro di Castel di Sangro, che comincerà il 25 luglio, i vari Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Kvaratskhelia e Lobotka. Per la partenza in Val di Sole è atteso Osimhen, regolarmente convocato per oggi così come i nuovi acquisti, Rafa Marin e Spinazzola. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.