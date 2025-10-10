Oggi l'Italia U21 affronta i pari età della Svezia: la scelta di Baldini su Marianucci

vedi letture

Questo pomeriggio, alle ore 18:15, l'Italia Under 21 scenderà in campo a Cesena per affrontare i pari età della Svezia. Un test importante per gli azzurrini e, stando alle ultime indicazioni, ci sarà anche un po' di Napoli in campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa che il CT darà fiducia a Luca Marianucci, schierandolo titolare sin dal primo minuto al centro del reparto arretrato.

Il difensore classe 2004, su cui il Napoli e tutto il calcio italiano puntano molto, avrà dunque l'opportunità di mettersi in mostra in una vetrina internazionale. Un segnale importante per il ragazzo, chiamato a guidare la retroguardia contro gli svedesi e a dimostrare tutte le sue qualità.