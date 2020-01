Oggi la 'prima' di Demme: parte dalla panchina, ma debutterà nel secondo tempo

Non ci sarà da titolare, oggi, il debutto di Diego Lemme, nuovo colpo di mercato del Napoli. Tutti i quotidiani fanno sapere che il tedesco inizierà la partita contro il Perugia dalla panchina. L'edizione odierna di Repubblica aggiunge che per l'ormai ex capitano e bandiera del Lipsia ci sarà spazio a gara in corso nella ripresa. Al centro della mediana dovrebbe esserci ancora una volta Fabian Ruiz confermato nel ruolo insolito di regista per tamponare l'emergenza che si è venuta a creare nelle ultimem settimane col cambio di modulo.