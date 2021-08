Oggi si prepara il ricorso per Osimhen: no prova tv, citerà il precedente Immobile

Il Napoli chiederà in giornata l’accesso agli atti per preparare il ricorso per la squalifica di due turni comminata a Victor Osimhen, che va poi presentato entro cinque giorni. La sentenza, dunque, potrebbe arrivare tra il 9 e il 10 settembre, quindi, a pochi giorni dalla partita contro la Juventus. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.

I dettagli. Non si può ricorrere alla prova tv, mezzo inammissibile perché non si tratta di uno scambio di persona o di una condizione di totale estraneità ai fatti, così il club azzurro citerà il precedente Ciro Immobile, quando in Lazio-Inter dello scorso anno rifilò una manata ad Arturo Vidal e venne sanzionato con una sola giornata di squalifica.