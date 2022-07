Oggi Spalletti rompe il silenzio aspettando Koulibaly: atteso l'incontro con ADL

Il gruppo di Luciano Spalletti (sono 29 i convocati ma molti nazionali si aggregheranno soltanto nei prossimi giorni) ha raggiunto in serata Dimaro

E' iniziato il primo dei due ritiri dell'estate del Napoli. Il gruppo di Luciano Spalletti (sono 29 i convocati ma molti nazionali si aggregheranno soltanto nei prossimi giorni) ha raggiunto in serata Dimaro, ricevendo l'accoglienza di un gruppetto di tifosi. Il più applaudito è stato il tecnico azzurro, diventato una sorta di garante in un momento di grande incertezza con tanti casi di mercato da chiarire al più presto in vista dell'inizio del campionato.

Parla Spalletti

Oggi si parte con una doppia seduta ed al termine è prevista la conferenza stampa d'apertura di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli potrà chiarire diversi dubbi legati a tanti elementi dell'organico, soprattutto quei giocatori in bilico o che hanno diverse possibilità di collocazione, ma per quanto riguarda le vicende più chiacchierate - a partire dall'unico vero insostituibile di Spalletti, Kalidou Koulibaly - bisognerà aspettare ancora diversi giorni.

L'attesa

E' il caso del capitano designato che arriverà solo nei prossimi giorni, così come De Laurentiis. Il presidente vuole un colloquio col giocatore prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Alzato il muro alla Juventus, il Napoli ha rilanciato sull'ingaggio (fino a circa 5mln più bonus) per evitare di perdere il nuovo capitano nel 2023: finora ha trovato il no categorico dell'entourage, ma non vorrebbe comunque ascoltare le offerte dall'estero.