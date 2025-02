Okafor deve ritrovare la miglior condizione: appena 22 minuti in 2 mesi

Noah Okafor ha segnato il primo gol della sua nuova avventura: ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in famiglia, nel corso dell’allenamento congiunto con il Giugliano. Il popolo azzurro aspetta ovviamente il suo primo graffio in campionato, ma è fuori discussione che gli servirà un po’ di tempo per ritrovare la condizione atletica smarrita con l’infortunio muscolare rimediato a metà dicembre.

Lo ha detto chiaramente anche Manna nel corso della sua conferenza: sincerità e opportunità, considerando che Okafor ha giocato la sua ultima partita ufficiale il 15 dicembre contro il Genoa a San Siro e poi s’è fermato. Dal 9 novembre in poi ha messo insieme appena due presenze e 22 minuti complessivi, tra un problema e l’altro, ma è andato in panchina sia nel derby sia in occasione della precedente passerella contro il Parma. E andrà in panchina anche domenica con l’Udinese al Maradona. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.