"Ora Osimhen deve stare attento": quotidiani esaltano Simeone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si arresta il momento propizio di Giovanni Simeone, che dopo il gol in Champions decide anche la sfida contro il Milan subentrando al 21 della ripresa e segnando la rete del definitivo 2-1. La Gazzetta dello Sport scrive "un ciclone il suo ingresso" e spiega "perché oltre alla garra e alla sua fisicità segna un gol di particolare bellezza tecnica. Eccellente e decisivo". Anche il Corriere dello Sport lo incensa scrivendo che la sua torsione sul gol "va descritta nei dettagli a tutti i ragazzi che vogliono fare il centravanti".

Poi aggiunge: "È un grande gol in una grande partita. La corsa a vice-Osimhen è finita qui: meglio il Cholito. Anzi, attento Osi". Tuttosport usa meno parole: "Tocca il primo pallone ed è subito gol". TuttoNapoli lo applaude scrivendo: "Il Cholito colpisce ancora! Entra per dare un aiuto nella pressione e far salire la squadra, ma alla prima vera occasione, con una torsione straordinaria, batte Maignan e regala tre punti al Napoli". Infine la valutazione di TMW: "Calciatore diverso rispetto a Raspadori, fa un gol da centravanti vero con un taglio davanti a Tomori e il colpo di testa all'angolino".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7,5