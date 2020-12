Ordine sul caso Frosinone: "Hanno dato una lezione ai furbetti del Napoli (Gattuso escluso)"

Franco Ordine, sull'edizione odierna de 'Il Giornale', attacca il Napoli usando come esempio il Frosinone, che ha giocato con 14 positivi.

"Bisogna stringere la mano al Frosinone e a Nesta per la lezione che hanno dato ieri al collegio di garanzia del Coni, e per esso al Napoli calcio (a esclusione di Rino Gattuso, il quale, è bene segnalarlo, insieme con la squadra, quella partita del 4 ottobre voleva giocarla, ndr) in materia di rispetto del protocollo anti-Covid licenziato dall’Uefa e adottato dal calcio italiano.

Nel Frosinone sono stati registrati 14 positivi, non due come accadde il 4 ottobre al Napoli di De Laurentiis. Ha perciò dovuto schierare in panchina un numero ridotto con due portieri per onorare il calcio, le sue regole e il principio dello sport per il quale le scorciatoie sono il percorso preferito dei soliti furbetti".