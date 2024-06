Oriali segue Conte per la terza volta: a Napoli avrà un ruolo inedito

Gabriele Oriali, detto Lele, classe 1952, campione del mondo nel 1982 con l’Italia di Bearzot, bandiera, icona, un signore del calcio italiano

Gabriele Oriali, detto Lele, classe 1952, campione del mondo nel 1982 con l’Italia di Bearzot, bandiera, icona, un signore del calcio italiano, arriverà a Napoli con Conte.

Come ricorda il Corriere dello Sport, i due sono molto legati, hanno lavorato insieme con l’Italia e poi con l’Inter, si conoscono bene, sanno come fare squadra. Oriali coordinerà lo staff tecnico, sarà una figura di spessore ed esperienza che tornerà utile a tutti: ai giocatori, ai collaboratori di Conte e, ovviamente, allo stesso allenatore, per cui averlo accanto è un privilegio.