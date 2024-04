Osi e Kvara, destini differenti in estate per i gemelli del gol

Destini differenti per i gemelli del gol Osimhen e Kvaratskhelia, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Uno andrà via, l'altro è destinato a diventare un pilastro per il futuro. Destini differenti per i gemelli del gol Osimhen e Kvaratskhelia, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"L'estate sarà anche il momento della separazione da Osimhen, stando alle anticipazioni di De Laurentiis: Victor ha una clausola da 130 milioni, piace a Psg e Chelsea su tutti e il Napoli sta già valutando la sua sostituzione con David del Lilla e Gimenez del Feyenoord. A fine stagione entrerà nel vivo anche la trattativa per il rinnovo di Kvara: un bel da fare per tutti, questo futuro".