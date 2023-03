Osi-Kvara come CR7-Dybala? Record vicinissimo per superare il duo della Juve

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Entrambi con la Juventus realizzarono 42 gol

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Attenti a quei due, Osi e Kvara, che a quota 33, con ancora 11 partite davanti, possono superare Ronaldo-Dybala fra le coppie più prolifiche del millennio. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Entrambi con la Juventus realizzarono 42 gol. Ne mancano 9 per raggiungerli e 10 per superarli. In 11 giornate è possibile.