Osimhen a Dimaro se non arriveranno offerte: lavorerà con Conte in attesa di sviluppi

Victor Osimhen può diventare un caso di mercato per il Napoli, che sperava in un'asta internazionale per il proprio attaccante che, al momento, non si è ancora aperta. Il nigeriano costa 130 milioni, questa a la clausola fissata dopo l'ultimo rinnovo con il Napoli, però nessuno finora si è spinto a presentare un’offerta concreta al club azzurro.

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ad oggi, il nigeriano dovrà presentarsi al raduno di Dimaro se non ci saranno novità sul suo futuro: "Intanto, senza offerte concrete, il suo futuro è già deciso: se non ci saranno novità, il 9-10 luglio sarà atteso a Castel Volturno per il raduno e l'11 partirà con i compagni e con il nuovo allenatore, Conte, per il ritiro di Dimaro Folgarida. A quel punto attenderà dalla Val di Sole notizie sul suo destino, ma lavorando e correndo con i compagni di sempre. Il mercato è appena cominciato".