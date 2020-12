Osimhen, a fine anno il ritorno dal Belgio: si avvicina il ritorno in campo

Victor Osimhen prosegue il proprio percorso riabilitativo in Belgio, dopo l'infortunio alla spalla, nella stessa clinica che ora sta ospitando anche Mertens. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'attaccante nigeriano tornerà a Napoli negli ultimi giorni dell’anno ed al rientro a Castel Volturno si monitoreranno le sue condizioni in vista del ritorno in campo.