Osimhen a mezzo servizio? Ha ragione ADL: in due anni ha saltato oltre un terzo delle partite

"Osimhen l'abbiamo avuto due anni a mezzo servizio", disse Aurelio De Laurentiis un paio di settimane fa. E il presidente ha ragione

TuttoNapoli.net

"Osimhen l'abbiamo avuto due anni a mezzo servizio", disse Aurelio De Laurentiis un paio di settimane fa. E il presidente ha ragione, lo confermano i numeri di Victor Osimhen snocciolati dal Corriere del Mezzogiorno: "Il centravanti nigeriano sta per chiudere un’annata complessa in cui ha confermato il suo valore: 18 gol, 2 assist e 6 rigori procurati saltando due mesi e mezzo di stagione (quindici gare) rappresentano un bel bottino. L’amaro in bocca è per il tempo perduto, in due stagioni ha dovuto rinunciare a trentasei partite (il 36,3% degli impegni del Napoli)".