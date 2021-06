Osimhen, allenamenti individuali a Lagos: nessun supporto da preparatori o personal

Victor Osimhen è tornato in Nigeria, nella sua Lagos, durante questo periodo di pausa, prima di rituffarsi a capofitto sul Napoli. Ne scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mentalità vincente. Sassi, sudore e sacrificio. A Lagos, da qualche settimana, in mezzo ai fratelli e agli amici di sempre. In questi giorni ha cominciato ad allenarsi in solitudine e dunque a sparare raffiche di foto e video sui social, e con lui non s'intravedono preparatori, personal o sergenti di ferro del muscolo, bensì i ragazzi di sempre. Lo aiutano, lo immortalano mentre solleva pesi in palestra e mentre calcia e tenta il gol acrobatico sul famoso campo di cui sopra. Shangherato ma più affascinante del Bernabeu".