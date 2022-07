Osimhen allontanato, CorSera: "Paga ancora una volta la sua esuberanza"

La notizia di ieri, in casa Napoli, è stato il provvedimento di Luciano Spalletti nei confronti di Victor Osimhen, allontanato dall'allenamento

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia di ieri, in casa Napoli, è stato il provvedimento di Luciano Spalletti nei confronti di Victor Osimhen, allontanato dall'allenamento per le troppe lamentele dopo un contatto tra Ostigard e Anguissa. Il Corriere della Sera oggi in edicola ne scrive, sottolineando come l'attaccante africano abbia "pagato ancora una volta la sua «esuberanza»".