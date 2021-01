Osimhen, c'è una piccola speranza per la Juve: decisivo il tampone di oggi

C'è una piccola speranza di vedere Victor Osimhen protagonista nella sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma il 20 gennaio. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come oggi l'attaccante sarà sottoposto ad un nuovo tampone e che, se dovesse risultare negativo, il nigeriano tornerebbe subito ad allenarsi.A quel punto, spiega il quotidiano, ci sarebbero anche possibilità di vederlo in Supercoppa italiana contro la Juventus.