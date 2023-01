Osimhen decisivo: il calcolo dei punti arrivati grazie ai suoi gol

Quanto conta il centravanti? Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport viene calcolata l'incidenza di Victor Osimhen nei punti del Napoli.





“Quanto pesa il centravanti nella lotta scudetto? Tanto e al momento – senza nulla togliere alla Banda Spalletti capace di esprimere un gioco spesso brillante ed efficace – i gol di Victor Osimhen fanno la differenza perché portano ben 12 punti in più al Napoli sui 44 con i quali la capolista è nettamente in testa. Il criterio che abbiamo usato in questa classifica prevede di “assegnare” i punti al marcatore che sblocca la gara (quando si vince con più gol di scarto) e quando la sua rete risulta decisiva per il risultato. E così Osimhen arriva a 8 punti con le 4 partite in cui ha segnato l’1-0 (Roma, Sassuolo, Udinese e Sampdoria), altri 2 con il 3-2 realizzato al Bologna e altri 2 gol ancora hanno portato un punto a testa con Verona e Atalanta”.