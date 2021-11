Osimhen dimesso: 15 giorni di riposo, la strada per rivederlo in campo è lunga

Victor Osimhen è stato dimesso dalla clinica Ruesch, dovrà osservare 10-15 giorni di riposo, poi saranno monitorate le sue condizioni. Il Napoli ha ringraziato l’Inter, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il Dott. Piero Volpi, medico sociale del club nerazzurro. Il percorso per ritrovare il campo è appena iniziata, la strada per rivedere Victor in campo è ancora lunga. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.