Osimhen e l'irresistibile richiamo delle origini: la scelta differente per le vacanze

Le Maldive potranno aspettare, come Ibiza, Dubai o Miami, le mete preferite dei giovani calciatori. Si parla delle vacanze di Victor Osimhen sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con la rosea che racconta la scelta del nigeriano: "Osimhen ha preferito la sua terra, la semplicità di un abbraccio coi vecchi amici, l’emozione di una partita di calcetto su un campetto polveroso indossando, tassativamente, la maglietta numero 9 del Napoli col suo nome. E poi, le serate in famiglia, tra una cena e un festeggiamento che non manca mai.

Sono tanti gli eventi che Lagos organizza in onore del suo idolo. Un’associazione che opera nel settore della beneficenza, gli ha dedicato un murales che il ragazzo ha scoperto proprio qualche giorno fa. Un riconoscimento per il suo continuo prodigarsi per la causa dei più bisognosi" scrive la rosea.