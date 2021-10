Osimhen è l'uomo-simbolo del Napoli: la crescita è certificata da un fattore

"L’uomo-simbolo del Napoli è Osimhen". A scriverlo è Tuttosport, secondo Victor Osimhen è cresciuto così tanto da riuscire ad essere decisivo anche quando non trova la via del gol: "Un vero bomber e quando non segna aiuta la sua squadra a fare gol. Ieri sera ci è riuscito nella circostanza dei due penalty, perché sul primo era andato a saltare con Medel che ha toccato il pallone col braccio e sul secondo ha costretto Mbaye al fallo. E’ un diamante dal valore inestimabile, anche perchè oltre a fare reparto da solo, aiuta la squadra anche nella fase di ripiegamento. Ormai Osimhen è diventato il terrore degli allenatori avversari che fanno i salti mortali nel tentativo di bloccarlo".