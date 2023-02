Osimhen è un vanto in tutto il mondo: per la stampa estera in Italia è l'atleta straniero del 2022

La stampa estera italiana ha definito Victor Osimhen “atleta del 2022”. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La stampa estera italiana ha definito Victor Osimhen “atleta del 2022”. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Osimhen è uno spot per il calcio, è argomento per i tabloid, è - per la stampa estera in Italia, l’atleta straniero del 2022 - è un personaggio che lascia indugiare sulla sua natura, sulle sue caratteristiche, sulla sua vita in gioventù travagliata, soprattutto sulla sua strepitosa evoluzione, che sta diventa un must: how much direbbero ovunque, nel linguaggio internazionale del gol.