Osimhen freme, ma la staffetta con Mertens è aperta: domani la decisione

Sta bene, Victor Osimhen, ma il ballottaggio con Dries Mertens per una maglia da titolare contro il Venezia è aperto. A scriverlo è Tuttosport: "Osimhen sgomma in pista e freme aspettando il ritorno in campo dal primo minuto, circostanza che non si verifica dal giorno del suo infortunio, il 21 novembre nel match con l’Inter, e Spalletti controlla tutte le coordinate prima di far scattare il semaforo verde. Nella rifinitura di domani sarà deciso se utilizzarlo da subito oppure se lanciarlo nella mischia come a Bologna (19’) e con la Salernitana (26’)".