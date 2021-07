Osimhen già brilla a Dimaro: è il più in forma e non si risparmia mai

Victor Osimhen già brilla nel ritiro di Dimaro. Come scrive Il Roma oggi in edicola, il centravanti nigeriano è il più in forma dell'organico azzurro e non si sta risparmiando durante i primi allenamenti in Val di Sole. Non solo il poker alla Bassa Anaunia, anche durante le sedute l'ex Lille non si tira mai indietro, non ritrae mai la gamba. E' pronto - si legge - ad esplodere definitivamente.