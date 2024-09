Osimhen ha scelto il numero di maglia del suo grande amico Balotelli

Victor Osimhen sceglie la maglia numero 45 al Galatasaray perché la 9 è di Icardi. Il Corriere dello Sport ricorda che il numero scelto è quello di Balotelli, suo amico.

"Il 9, il suo 9, è già occupato: è di proprietà di Icardi. E così, beh, la matematica non è un’opinione: 4+5 fa comunque 9, e sia il 45. Come Mario Balotelli, il grande amico che non incontrerà in Süper Lig dopo l’addio all’Adana Demirspor".