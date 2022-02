Osimhen il migliore per i quotidiani: "Unico a salvarsi e mettere paura al Barcellona"

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli viene eliminato dall'Europa League dal Barcellona con un netto 4-2 maturato al Maradona. Per i quotidiani si salva praticamente solo Victor Osimhen, che nel buio della notte azzurra, prova a illuminare con la sua determinazione. Per la Gazzetta "si procura il rigore con un guizzo dei suoi" mentre il Corriere dello Sport scrive che "almeno lui mette un po' di paura alla difesa catalana" anche se alla fine "deve arrendersi". Tuttosport sottolinea che "ha una marcia in più rispetto a tutti" e che il Barcellona "lo teme come il fuoco". Il Mattino scrive che "è solo contro tutti" e poi aggiunge che ha "ardore, voglia, corsa". TuttoNapoli lo elogia scrivendo: "Si procura l'ennesimo rigore della sua stagione, bruciando sul tempo il portiere, ed è l'unica vera minaccia alle spalle della linea altissima del Barcellona". Infine il giudizio di TMW: "Nei momenti belli e in quelli brutti, è a lui che il Napoli si appoggia e si affida. Comunque il migliore, e di tanto".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Il Mattino: 6

TuttoNapoli: 6,5