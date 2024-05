Osimhen in dubbio per Firenze: c'è il rischio di un saluto anticipato

Il centravanti nigeriano potrebbe addirittura terminare anticipatamente la sua avventura in azzurro, si legge sul Corriere del Mezzogiorno

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di ieri Victor Osimhen ha svolto soltanto terapie a causa di un altro affaticamento muscolare e la sua presenza nel match in programma dopodomani sul campo della Fiorentina è in dubbio. Il centravanti nigeriano potrebbe addirittura terminare anticipatamente la sua avventura in azzurro, si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Venerdì il Napoli rischia di dover fare a meno di Victor Osimhen che ieri ha svolto solo terapie per cercare di smaltire un affaticamento muscolare. La sua avventura in maglia azzurra ha soltanto 180 minuti ancora da vivere, è anche diffidato e, quindi, in ogni caso il countdown potrebbe accorciarsi".