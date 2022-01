Osimhen in maschera per un altro mese: il nigeriano non è ancora al top

Victor Osimhen potrebbe tornare titolare nel derby di oggi contro la Salernitana. Questo è quello che sostiene l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non è ovviamente al top Osimhen, non solo per la maschera con cui dovrà giocare per un altro mese, per preservarsi da eventuali impatti ancora da evitare nell’arco di quella prognosi di 90 giorni delineata dopo l’operazione. Per il Napoli Osimhen non vuol dire solo una freccia a tutta velocità innestata in attacco. Ma anche un goleador che sta affinando il repertorio della sua pericolosità".