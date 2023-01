Osimhen, la media gol è da urlo: praticamente una rete a partita, 10 nelle ultime 9

On fine, Victor Osimhen, il vero fattore di questo Napoli dopo il rientro dall'infortunio. E la media gol è da urlo, scrive il Corriere dello Sport:

On fine, Victor Osimhen, il vero fattore di questo Napoli dopo il rientro dall'infortunio. E la media gol è da urlo, scrive il Corriere dello Sport: "Dodici: due meno di quelli realizzati nella stagione precedente, dove però ha messo insieme 27 presenze per il tremendo infortunio al volto. Finora, invece, le partite giocate sono 14 e i minuti collezionati 1.163: e ciò significa che sta viaggiando alla media di un gol ogni 97 minuti. Anche quest'anno ha dovuto superare un infortunio, per sua fortuna meno grave dei due precedenti, ma dopo aver saltato le partite con Spezia, Milan, Torino e Cremonese è piombato sul campionato come un ciclone: 10 gol in 9 partite".