Osimhen, le pretendenti non vogliono pagare la clausola: quattro le piste

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint Germain vuole fare la spesa in cassa Napoli: piace Kvara e resta sempre vivo l'interesse per Victor Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che fa il punto sul futuro del nigeriano: "Per il post Mbappè da Parigi gli occhi sono rivolti verso Napoli, piacciono sia Osimhen che Kvaratskhelia.

Per Victor sul mercato le pretendenti tentano la via del risparmio rispetto alla clausola, le prospettive concrete per il suo futuro sono quattro: l’Arsenal e il Chelsea in Premier League, il Paris Saint Germain e l’Al Hilal sul mercato saudita. Osimhen non disputerà le gare di qualificazione al Mondiale con la Nigeria in programma a giugno contro Benin e Sudafrica, ha rimediato un infortunio che lo terrà fermo un mese".