"Osimhen, lo fai?", la richiesta speciale di un tifoso a Dimaro

Il Napoli comincia il ritiro e le attenzioni sono tutte per Victor Osimhen. A partire dalla richiesta di un piccolo tifoso che non appena vede il nigeriano calcare il prato di Dimaro esclama: "Osimheeen, diventa capocannoniere, ok?" e passando per i numerosi applausi di altri tifosi presenti. L'attaccante è chiamato all'anno del salto di qualità, i tifosi si aspettano di più e Spalletti è un maestro in tal senso. Del resto al primo anno in Serie A, nonostante i tanti problemi legati a infortuni e Covid, ha messo a segno 10 reti. Dieci come la maglia da cui ripartirà per trascinare il Napoli in alto.